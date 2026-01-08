Бразильський центральний захисник Тіаго Сілва емоційно відреагував на повернення до Порту, опублікувавши пост у соціальних мережах. Досвідчений футболіст знову виступатиме за клуб, з якого стартувала його європейська кар'єра.

Сілва підписав контракт із Порту до червня 2026 року з опцією продовження ще на один сезон до літа 2027 року.