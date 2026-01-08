Тіаго Сілва прокоментував повернення до Порту: «Це місце, яке я можу назвати домом»
Бразильський ветеран підписав короткостроковий контракт із португальським клубом
близько 2 годин тому
Бразильський центральний захисник Тіаго Сілва емоційно відреагував на повернення до Порту, опублікувавши пост у соціальних мережах. Досвідчений футболіст знову виступатиме за клуб, з якого стартувала його європейська кар'єра.
Сілва підписав контракт із Порту до червня 2026 року з опцією продовження ще на один сезон до літа 2027 року.
«Минуло понад 20 років, але здається, ніби це було вчора. Я знову повернувся до цього неймовірного клубу та міста, де почалася моя європейська пригода. Це місце, яке я можу назвати домом. З нетерпінням чекаю початку роботи й можливості віддячити за всю любов, яку мені дарують клуб і вболівальники. До швидкої зустрічі, фанати Порту», — написав бразилець.