Адама Траоре може стати футболістом Ноттінгем Форест
Після продажу Еланги клуб готує пропозицію для Фулгема
близько 2 годин тому
Адама Траоре/фото: Фулхем
Адама Траоре потрапив до списку пріоритетних цілей Ноттінгем Форест. Англійський клуб серйозно розглядає можливість підписання 28-річного вінгера із Фулгема, як повідомляє The Telegraph. Головним ініціатором трансферу виступає наставник команди Нуну Ешпіріту Санту, який раніше працював із Траоре у Вулверхемптоні.
Втрата Ентоні Еланги спонукає Форест посилити фланг і Траоре залишається гравцем, здатним створювати моменти віч-на-віч, що відмінно вписується в стиль тренера.
Офіційні переговори між клубами поки що не стартували, але Форест уже займається підготовкою фінансової пропозиції.
Раніше повідомлялося, що Циганков зацікавив Ноттінгем Форест.
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