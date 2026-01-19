Родрі: «Манчестер Юнайтед мав більше енергії та бажання перемогти»
Півзахисник Манчестер Сіті підбив підсумки дербі у 22-му турі АПЛ
12 хвилин тому
Півзахисник Манчестер Сіті Родрі прокоментував поразку своєї команди в матчі 22-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Манчестер Юнайтед.
Поєдинок, що відбувся у суботу, завершився перемогою Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0. Після безгольового першого тайму червоні дияволи двічі відзначилися після перерви, скориставшись швидкими контратаками.
Важкий день, але, звісно, ми намагалися. Іноді суперник буває сильнішим. Сьогодні у них було більше енергії, більше сил і більше бажання перемогти, ніж у нас, хоча ми не втратили обличчя. Зрештою вони спіймали нас на контратаках і забили два голи.
Що стосується мого самопочуття, то я готовий виходити на поле в кожній грі. З кожним днем почуваюся дедалі краще, тому я щасливий і хочу допомагати команді в усіх аспектах, — сказав Родрі у післяматчевому інтерв'ю.
Свій наступний матч Манчестер Сіті проведе проти Буде/Глімт у Лізі чемпіонів 20 січня, початок о 19:45 за київським часом.
