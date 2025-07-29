27-річний нападник Роми Артем Довбик може залишити столичний клуб у літнє трансферне вікно. Українським форвардом цікавляться кілька відомих європейських команд. Раніше повідомлялося, що Довбик потрапив до сфери інтересів Бешикташа. Водночас, за інформацією Calciomercato, футболіст не поспішає залишати італійську столицю.

Новий головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні також не поспішає з висновками, адже він має намір особисто оцінити гравця на передсезонних зборах, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

Незважаючи на інтерес з боку інших клубів, Рома не планує розлучатися із Довбиком. Однак у разі надходження пропозиції в районі 30 мільйонів євро керівництво може переглянути свою позицію.

Минулого сезону українець провів 45 матчів за Рому у всіх турнірах, відзначившись 17 м'ячами та трьома результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у ті самі 30 мільйонів євро.

Контракт нападника з клубом діє до кінця червня 2029 року. У стартовому турі Серії А 2025/26 римляни на своєму полі візьмуть Болонью.