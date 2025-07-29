Італійський журналіст Фабріціо Аспрі припустив, що цього літа нападник збірної України Артем Довбик може отримати ще одного конкурента в Ромі, адже Джан П’єро Гасперіні вже попередив українця про можливий прихід Душана Влаховіча.

«Я чув, що Рома працює над підписанням Влаховича. Це була б інтригуюча ідея. У такому разі пожертвувати доведеться Довбиком, якого Гасперіні вже попередив. Душан це той варіант, з яким Рома може виграти, але я все ж розпочав би сезон з Артемом», – наводить слова Аспрі Solo la Roma.

Минулого сезону український форвард провів за римлян 45 матчів у всіх турнірах, відзначившись 17 голами та трьома результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює 27-річного нападника у 30 мільйонів євро.

Контракт Довбика із римським клубом розрахований до кінця червня 2029 року. Новий сезон Серії А 2025/26 Рома розпочне домашньою грою проти Болоньї.

Раніше повідомлялося, коли Довбик відновиться від травми.