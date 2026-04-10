«Я просто щасливий»: Ахметов — про емоції після перемоги Шахтаря
Президент клубу розповів про зустріч із командою в Польщі
близько 3 годин тому
Президент Шахтаря Рінат Ахметов прокоментував в інтрев'ю MEGOGO перемогу донецького клубу над нідерландським АЗ (3:0) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій. Після завершення гри в Кракові власник гірників завітав до роздягальні команди, щоб особисто подякувати гравцям за результат.
Я просто щасливий. Просто щасливий, і я поділився з хлопцями своїми позитивними емоціями. Вони подарували мені і всім українським уболівальникам чудові емоції. Я подякував їм, сказав їм дякую. Я щасливий. Коли хлопці вийшли на розминку і поаплодували мені, мені так здалось, може це було не мені, але мені так здалось... Звичайно, у мене були сльози на очах. Це була для мене щаслива хвилина, зворушлива хвилина. Сьогодні для мене пам’ятний день, бо відбулась зустріч з футболістами.
Нагадаємо, що матч-відповідь між Шахтарем та АЗ відбудеться 16 квітня.
Ахметов вперше з 2014 року відвідав матч Шахтаря.
