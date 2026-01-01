Австрійський захисник Давід Алаба може найближчим часом залишити мадридський Реал. Про це повідомляє видання Fichajes.

За даними джерела, іспанський клуб отримав пропозицію від Шарлотти у розмірі 1,5 мільйона євро та керівництво вершкових розглядає можливість попрощатися з футболістом уже у січні.

Нинішнього сезону Алаба взяв участь у чотирьох матчах за клуб у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість захисника у чотири мільйони євро.

