Мадридський Реал на своєму офіційному сайті повідомив про травму французького форварда Кіліана Мбаппе. Після чергового медичного обстеження у нападника було виявлено розтягнення зв’язок лівого коліна.

За інформацією клубу, медична служба Реала уважно стежить за процесом відновлення футболіста та контролює його стан. Терміни повернення Мбаппе на поле наразі не уточнюються.

Як повідомляє L’Équipe, Кіліан Мбаппе виходив на поле в останніх матчах команди, відчуваючи больові відчуття. Спочатку футболіст не надавав ушкодженню серйозного значення, вважаючи його незначним. Водночас він скаржився, що не може набирати швидкість у звичній для себе манері.

Мбаппе приєднався до Реала влітку 2024 року. З того часу француз провів за мадридський клуб 83 матчі, у яких забив 73 м’ячі та віддав 10 результативних передач. Його контракт із Королівським клубом чинний до червня 2029 року.

Наступний матч Реала запланований на неділю, 4 січня. О 17:15 за київським часом команда Хабі Алонсо прийматиме Бетіс.