Аллегрі висловився про майбутнє Меньяна в Мілані
Сторони наблизились до нової угоди
близько 1 години тому
Майк Меньян / Фото - ФК Мілан
Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловився про ситуацію з новим контрактом для голкіпера Майка Меньяна. Його слова наводить TuttomercatoWEB.
Це проблема клубу. Я вважаю, що для створення великих команд потрібні великі гравці, такі як він і Меньян. А інші, навіть якщо вони грають небагато хвилин, ті, хто вийшов на заміну, все одно мали правильний настрій, - сказав Аллегрі.
Цього сезону Майк показує стабільність, зігравши 22 матчі у всіх турнірах. За цей час він пропустив лише 18 м'ячів і зумів зберегти ворота в недоторканності у десяти поєдинках.