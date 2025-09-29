Головний тренер Реала Хабі Алонсо перед матчем другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Кайрата дав характеристику записному андердогу. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Ми подивилися їхні матчі проти Селтика та Спортінга. Вони мають сильний кістяк, різноманітні варіанти атак. Вони вміють добре комбінувати, добре бачать поле та грають прямолінійно, з націленістю на ворота.

2:5 з Атлетико? Ми пройшли через це. Емоції повинні жити добу, незалежно від перемоги чи поразки. Далі аналіз. Справа була не лише в настрої. Справа була в ритмі та тактичних аспектах гри. Решта трохи простіша: ми зіграли недостатньо добре. Провели аналіз та будемо його використовувати. Тепер режим Ліги чемпіонів.