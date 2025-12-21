Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував перемогу команди над Севільєю.

У цій грі форвард Реала Кіліан Мбаппе забив свій 59-й гол у календарному році, повторивши досягнення Кріштіану Роналду за кількістю м'ячів за один рік.

«Пріоритетом була перемога, хоча були моменти, які пішли не так, як ми очікували, і моменти, які склалися трохи краще. У нас є три очки, і після перемоги в Кубку Іспанії та сьогоднішнього матчу ситуація дозволяє нам зустріти 2026 рік у позиції, що дозволяє боротися за все, і тепер ми хочемо доповнити це поліпшенням нашої гри.

У нас буде час проаналізувати і оцінити наше становище. Це був матч, який ми повинні були виграти, тому що ми перебували в складній ситуації через травми. Ми знаємо, що можемо грати краще, і ми хочемо грати краще. У нас є три очки, і ми хочемо спробувати почати рік краще.

Мбаппе? Гравець з такими амбіціями і бажанням дуже корисний для Реала. Сьогодні він зрівнявся з історичним рекордом, встановленим Кріштіану Роналду. Я вітаю його з цим і закликаю його сильно почати 2026 рік», - цитує тренера сайт Реала.