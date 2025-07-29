Лунін визначився зі своїм майбутнім в Реалі
Українець вирішив боротися за місце у стартовому складі «вершкових»
близько 5 годин тому
Андрій Лунін/фото: Реал
Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін визначився зі своїм найближчим футбольним майбутнім, повідомляє видання The Athletic.
Згідно з джерелом, 26-річний страж воріт прийняв рішення залишитися у складі вершкових і продовжити боротьбу за позицію основного голкіпера, конкуруючи з Тібо Куртуа.
Минулого сезону Лунін відіграв 14 зустрічей за Реал у всіх змаганнях, шість із яких завершив без пропущених м'ячів. Усього за сезон він пропустив 19 голів. Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість українця у 18 мільйонів євро.
Раніше тренер європейського гранда відреагував на чутки про інтерес до Луніна.
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