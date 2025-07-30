Бельгійський воротар мадридського Реала Тібо Куртуа поділився своїми планами на майбутнє після завершення кар’єри футболіста. Голкіпер давно захоплюється автоспортом і мріє про участь у престижних перегонових серіях.

«Коли я завершую грати у футбол, участь у перегонах GT3 стане втіленням мрії. Якщо таке трапиться, я хотів би сісти за кермо машини, в яку зможу нормально вміститися. У болід Формули-1 я просто не поміщаюся – моя голова стирчить над «гало», тож це було б небезпечно», – розповів Куртуа в інтерв’ю ESPN.

Нагадаємо, воротар Реала був запрошений на Гран-прі Бельгії, де після спринтерської гонки давав відмашку картатим прапором, а також вручав нагороди призерам.