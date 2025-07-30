Голкіпер ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма готується до відходу з паризького клубу, оскільки сторони не змогли досягти угоди щодо нового контракту. Чинна угода спливає влітку 2026 року.

Основним претендентом на 26-річного воротаря вважається мадридський Реал, який розглядає його як наступник Тібо Куртуа. В іспанському клубі усвідомлюють, що 33-річний бельгієць не зможе довго утримувати високий рівень гри, і вже зараз шукають заміни на майбутнє.

Втім, Реал не поспішає із придбанням Доннарумми. Щоб звільнити місце для потенційного новачка, у клубі спочатку мають намір відпустити українця Андрія Луніна, який є другим номером команди. Проте сам Лунін поки що не виявляє бажання залишати Мадрид, що гальмує можливі перестановки.

Тому королівський клуб ухвалив рішення дочекатися закінчення сезону 2025/26, після чого Доннарумма зможе перейти в команду безкоштовно, як це нещодавно зробив Кіліан Мбаппе. У зв'язку з цим керівництво Реала не планує розпочинати переговори з ПСЖ цього літа, воліючи діяти стратегічно і дочекатися зручнішого моменту, про це повідомило Bernabéu Digital.

Раніше повідомлялося, що Лунін міг продовжити кар’єру в АПЛ.