Напередодні Реал ухвалив рішення звільнити з посади головного тренера Хабі Алонсо після поразки в матчі за Суперкубок Іспанії проти Барселони (2:3).

Перед звільненням Алонсо розповів, що не вдалося Реалу в програному Ель Класіко. Його слова наводить Movistar.

Боляче в будь-якому випадку. Матч вийшов рівним, дуже напруженим, видовищним. Залишається відчуття, що у нас були два абсолютно явні моменти наприкінці – ми були близькі до того, щоб зрівняти рахунок, але у результаті вітаємо Барселону.

В останні 15 хвилин першого тайму сталося багато всього. Ми непогано контролювали гру - без м’яча, але при цьому у нас були два найнебезпечніші моменти. Ми пропустили перший гол, однак команда показала характер: ми пішли на перерву за рахунку 2:2.

У другому таймі гра була щільною, рівною – їм трохи пощастило з тим самим голом, а ми намагалися відігратися, але не вдалося, - сказав Алонсо.