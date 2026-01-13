Голкіпер мадридського Реалу та національної збірної України Андрій Лунін прокоментував звільнення Хабі Алонсо з посади головного тренера першої команди. Український воротар опублікував слова підтримки у своєму Instagram.

Лунін подякував фахівцю за період спільної роботи, окремо підкресливши його професіоналізм та тренерські якості, а також побажав Алонсо успіхів та нових досягнень у подальшій кар'єрі.

«Дякую за все, містере Хабі Алонсо. Ви чудовий тренер і досягнете великих успіхів! Бажаю величезного успіху!» — написав український воротар.

Раніше Реал Мадрид офіційно оголосив про припинення співпраці з Хабі Алонсо після поразки від Барселони у фіналі Суперкубку Іспанії. Зазначається, що рішення про прощання було ухвалено за взаємною згодою клубу та тренера.