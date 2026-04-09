Альварес, Кварацхелія, Рая та Ноєр – претенденти на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів
Прогнозваний вибір від UEFA
близько 3 годин тому
UEFA оприлюднив список номінантів на звання найкращого футболіста тижня в Лізі чемпіонів за підсумками перших матчів чвертьфінальної стадії турніру.
До переліку претендентів увійшли:
– форвард мадридського Атлетіко Хуліан Альварес відзначився забитим м’ячем у матчі проти Барселони (2:0).
– голкіпер лондонського Арсенала Давід Рая зберіг свої ворота «сухими» у зустрічі зі Спортінгом (1:0), здійснивши п’ять сейвів.
– воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр у матчі проти Реала (2:1 відбив вісім із дев’яти ударів у площину воріт).
– вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія забив гол у поєдинку з Ліверпулем (2:0).
Переможець визначиться за результатами голосування на офційному сайті UEFA.
Нагадаємо, Забарний не зіграв жодної хвилини в останніх 6 матчах ПСЖ у Лізі чемпіонів.
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04