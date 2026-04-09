Ліверпуль вперше за 6 років жодного разу не пробив у площину воріт в матчі Ліги чемпіонів
Мерсисайдці оновили свій антирекорд
близько 2 годин тому
ПСЖ – Ліверпуль / Фото - Yahoo
Ліверпуль на виїзді програв ПСЖ (0:2) в рамках першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Забитими м'ячами відзначилися Дезіре Дуе та Хвіча Кварацхелія.
Мерсисайдці у цій грі жодного разу не пробили у площину воріт суперника.
Це сталося з Ліверпулем вперше з 25 листопада 2020 року. Тоді це був матч проти Аталанти (0:2).
Поділитись