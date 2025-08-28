Головний наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім на післяматчевій прес-конференції намагався розібратися у причинах несподіваної поразки від Грімсбі Таун у Кубку англійської ліги.

«Я просто хочу попросити вибачення у наших вболівальників, мені більше нема що сказати щодо виступу команди. Коли все так важливо в нашому клубі і ти намагаєшся зробити все можливе… Ви приходите з передсезонки, навіть якщо програєте Арсеналу, ви там, ви прогресуєте і бачите виступ команди, але потім настає такий матч, коли все так важливо для нашого клубу. І коли ти починаєш гру так… Я думаю, що мої гравці дуже чітко показують, чого вони хочуть, тож я щиро прошу вибачення у наших уболівальників, мені більше нема що додати.

Я знаю, що сьогодні перемогла найкраща команда. Найкращі гравці програли, бо коли ти граєш як команда, ти можеш виграти будь-який матч. Сьогодні футбол був справедливим.

Врешті-решт пенальті не мають значення. Після гри, незалежно від того, виграв ти чи програв у серії пенальті, відчуття щодо 90 хвилин повинні бути однаковими. Сфокусуймося на наступному матчі, а потім у нас буде час обдумати все. У нас багато зобов’язань перед нашими уболівальниками, тож давайте зосередимося на грі. У нас є робота, яку треба виконати, підготовка до матчу, а потім ми зупинимося і все обміркуємо», — сказав Аморім для клубної пресслужби.