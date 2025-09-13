Павло Василенко

У Манчестер Юнайтед – справжній переворот. Головний тренер Рубен Аморім цього сезону почав свою роботу з радикальних рішень, які вразили навіть самих гравців. Португалець фактично «вичистив» половину складу: з команди пішли Антоні, Санчо, Рашфорд, Гарначо… Але найбільший удар чекав на данського форварда Расмуса Гойлунда.

Його відсторонення від складу стало справжньою сенсацією. Причина – прихід із Лейпцига Беньяміна Шешко за 75 мільйонів євро. Гойлунд прагнув залишитися та битися за місце у старті, проте Аморім холоднокровно відправив його в Наполі в оренду з обов’язковим викупом.

Данський захисник Патрік Доргу не приховував емоцій у коментарі Ekstra Bladet.

«Ми знали, що Крістіан Еріксен піде, але справжнім шоком стало те, що змусили піти Расмуса. У роздягальні всі були приголомшені».

За словами Доргу, він постійно розмовляв із Гойлундом під час переговорів із Наполі, намагаючись підтримати товариша.

«Я бачив, куди все йде… Але тепер ми зможемо бачитися тільки у збірній».

Втрату двох співвітчизників – Гойлунда та Еріксена – Доргу відчув особливо гостро.

«Я був щасливий мати їх поруч у Манчестері. Це полегшувало інтеграцію. Тепер залишився сам. Але я вже проходив через це в 17 років, коли один поїхав до Італії. Це загартувало мене».

Аморім же, схоже, не зупиняється. Його «червона лінія» в Манчестер Юнайтед уже коштувала місця кільком зіркам, і тепер футболісти чекають, хто стане наступним.