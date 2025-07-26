Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписати голкіпера збірної України
«Дияволи» націлились на Андрія Луніна
близько 2 годин тому
Український голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін може покинути клуб уже цього літа — має конкретні пропозиції.
За інформацією TeamTalk, 25-річний воротар потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед. Головний тренер команди Рубен Аморім наполегливо вимагає посилення воротарської позиції. Пріоритетною метою англійців вважається чемпіон світу Еміліано Мартінес із Астон Вілли, але альтернативним варіантом розглядається саме Лунін.
Оскільки аргентинець отримав привабливіші фінансові пропозиції від клубів Саудівської Аравії, Юнайтед може зосередитися на переговорах із Реалом щодо українця.
Минулого сезону Лунін провів 14 матчів, пропустив 19 м'ячів і шість разів зберіг свої ворота в недоторканності.
Раніше повідомлялося, що Лунін провів розмову з головним тренером Реала щодо своєї ролі в команді.