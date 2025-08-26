Аморім: «Манчестер Юнайтед не готовий грати і в Європі, і в АПЛ»
Тренер висловився про поточний стан клубу
близько 1 години тому
Рубен Аморім / фото - Getty
Манчестер Юнайтед не гратиме в єврокубках у сезоні 2025/26. Команда завершила минулий чемпіонат Англії на 15-й позиції та програла Тоттенгему у фіналі Ліги Європи.
Головний тренер Рубен Аморім вважає, що така пауза може бути корисною:
«Ми не готові грати і в Європі, і в АПЛ. Нам потрібно час, щоб розвинутися як команді.
Потрібно час, щоб побудувати фундамент, а потім, у майбутньому, рухатися вперед. Ми досягнемо моменту, коли нам знадобляться єврокубки, щоб усі могли отримувати ігровий час», – передає слова Аморіма BBC.
У другому турі АПЛ Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Фулгемом (1:1).