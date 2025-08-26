Манчестер Юнайтед не гратиме в єврокубках у сезоні 2025/26. Команда завершила минулий чемпіонат Англії на 15-й позиції та програла Тоттенгему у фіналі Ліги Європи.

Головний тренер Рубен Аморім вважає, що така пауза може бути корисною:

«Ми не готові грати і в Європі, і в АПЛ. Нам потрібно час, щоб розвинутися як команді. Потрібно час, щоб побудувати фундамент, а потім, у майбутньому, рухатися вперед. Ми досягнемо моменту, коли нам знадобляться єврокубки, щоб усі могли отримувати ігровий час», – передає слова Аморіма BBC.

У другому турі АПЛ Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Фулгемом (1:1).