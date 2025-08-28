Головний наставник Грімсбі Таун Девід Артелл висловився про гучну перемогу своєї команди над Манчестер Юнайтед у Кубку англійської ліги.

Матч завершився внічию 2:2, а в серії пенальті команда Артелла взяла гору з рахунком 12:11.

«Довга серія пенальті. Я сказав Шону посеред серії: у першому раунді минулого року ми перемогли Бредфорд 9:8 по пенальті. Я сказав йому перед початком серії: дивись, що таке серія пенальті? Це технічна справа, психологічна справа.

У вас чудові техніки. Ми щодня працюємо, щоб ставати кращими. Це ще один шанс вдосконалитися, і ця команда хоче ставати кращою. Техніка у них на рівні, але вони відчуватимуть нервозність, метеликів у животі. Не хвилюйтесь через це.

Це підсумок 15-18 місяців роботи, все зібране в одну ніч. Дивись, Манчестер Юнайтед – неймовірна команда, у них неймовірний тренер, і вони на правильному шляху, це видно.

У нас також неймовірна група гравців, які хочуть грати за цей клуб, жити в цьому регіоні і щодня ставати кращими», – прокоментував Артелл для ВВС.