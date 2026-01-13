У 1/32 фіналу Кубка Франції відбувся матч між ПСЖ та Парижем на стадіоні Парк де Пренс у Парижі. Гра завершилася несподіваною перемогою гостей із рахунком 1:0.

Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний провів на полі усі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився.

За оцінкою порталу SofaScore, його перфоманс становив 6,7 бала з 10, що виявилося однією з найнижчих оцінок серед гравців парижан у цьому поєдинку.

У поточному сезоні 2025/26 Забарний провів за ПСЖ 21 офіційний матч та забив один гол.