Після матчів 7-го туру загального етапу Ліги Європи визначилося поточне розташування команд у турнірній таблиці. За один тур до завершення цієї стадії змагань лідером є Ліон, який разом з Астон Віллою набрав по 18 очок.

До першої вісімки, що гарантує прямий вихід до 1/8 фіналу, також входять Фрайбург з 17 балами, Мідтьюлланд і Брага, які мають по 16 очок, а також Рома Артема Довбика та Ференцварош з 15 пунктами. Замикає зону прямої кваліфікації Бетис, у якого 14 очок.

У зоні стикових матчів, де розташувалися команди з 9-го по 24-е місця, перебувають Порту з 14 балами, Црвена Звезда з 13, ПАОК, Штутгарт, Сельта та Болонья, які набрали по 12 очок. Також шанси на вихід у плей-оф зберігають Ноттінгем Форест і Фенербахче з 11 пунктами та Селтик, що має 8 очок.

Матчі заключного туру ЛЄ відбудуться 29 січня одночасно. Початок зустрічей о 22:00 за київським часом.