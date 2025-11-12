Мадридський Реал виявляє інтерес до португальського півзахисника французького Парі Сен-Жермен Вітіньї та норвезького нападника Манчестер Сіті Ерлінга Холанда, повідомляє іспанський портал Fichajes.net.

За даними джерела, королівський клуб готовий докласти всіх зусиль, щоб влітку 2026 року обидва футболісти поповнили склад команди.

У сезоні 2025/26 Вітінья провів 14 матчів на клубному рівні, забив 2 голи та зробив 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 90 мільйонів євро.

У Холанда у поточній кампанії 15 матчів, 19 голів та 1 результативна передача.

