Вальверде порівняв Алонсо і Анчелотті
Півзахисник Реала розповів, чим відрізняються підходи нинішнього і колишнього наставників Реала
31 хвилину тому
Федеріко Вальверде прокоментував зміну наставника в мадридському Реалі та поділився своїми враженнями від роботи з Хабі Алонсо, який на початку червня замінив Карло Анчелотті на посаді головного тренера.
У них різний футбол. Хабі не хоче, щоб півзахисники опускались занадто низько, намагаючись отримати м'яч. Він просить нас триматися між лініями, щоб ми могли приймати передачі в небезпечних зонах і одразу загострювати. Також Хабі більше робить ставку на контроль м'яча, – сказав у післяматчевому інтерв'ю Вальверде.
У неділю Реал здобув перемогу над Пачукою з рахунком 3:1 у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу. З 7-ї хвилини команда Хабі Алонсо грала вдесятьох після вилучення Рауля Асенсіо.