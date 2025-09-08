Ребров — про звільнення головного тренера Азербайджану: «Це впливає на підготовку»
Фахівець відреагував на зміни в суперника
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів прес-конференцію перед матчем проти Азербайджану.
Наставник синьо-жовтих прокоментував відставку португальського тренера азербайджанської команди Фернанду Сантуша.
«Це впливає на підготовку. Ми представили гравцям команду суперника, показали, як вони грають, але важливо, що завтра покажемо ми. Моя команда буде готова до будь-якої моделі гри суперника. Будемо вносити корективи».
Зустріч кваліфікації ЧС-2026 між Азербайджаном та Україною пройде 9 вересня у Баку та розпочнеться о 19:00 за київським часом. У групі Україна та Азербайджан змагаються з Францією та Ісландією. У першому турі синьо-жовті програли Франції 0:2, а азербайджанці поступилися Ісландії з рахунком 0:5.
Поділитись