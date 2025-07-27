Сьогодні, 27 липня, відбувся фінальний матч жіночого чемпіонату Європи-2025, у якому збірна Англії здобула перемогу над Іспанією та здобула титул чемпіонок.

Основний час завершився внічию – 1:1. Першими відзначилися іспанки, адже на 25 хвилині забила Маріона Кальдентей. Однак після перерви на 57-й хвилині Алесія Руссо відновила рівновагу.

Додаткові 30 хвилин не змінили рахунок, і доля титулу вирішувалась у серії пенальті. Там точнішими виявилися футболістки Англії.

Це вже другий титул європейських чемпіонок для Англії, а перший був завойований 2022 року. Іспанія вперше в історії дісталася фіналу континентальної першості і раніше найвищим досягненням був півфінал 1997-го.

Жінки. Чемпіонат Європи-2025, фінал

Англія — Іспанія 1:1 (після серії пенальті 3:1)

Голи: Руссо, 57 — Кальтендей, 25

Раніше повідомлялося, що форвард Металіста 1925 залишив Україну без відома клубу.