Денис Сєдашов

Англійська Прем’єр-ліга наклала санкції на Челсі через фінансові порушення у період з 2011 по 2018 рік. Клуб оштрафовано на 10,75 млн фунтів стерлінгів. Повідомляє Sky Sports.

Причиною покарання стали незадокументовані виплати агентам та посередникам за часів попереднього власника. Нове керівництво клубу самостійно виявило ці транзакції та повідомило регуляторів у 2022 році.

Окрім штрафу, до Челсі застосовано:

Заборону на реєстрацію нових гравців на один рік (із відстрочкою на два роки).

Заборону на реєстрацію футболістів клубної академії на дев’ять місяців.

Наразі Челсі посідає шосте місце в АПЛ. 17 березня сині зіграють проти ПСЖ у Лізі чемпіонів.

