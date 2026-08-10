Уругвайський захисник Рональд Араухо поділився враженнями від переходу з Барселони до Ліверпуля на правах оренди. Слова наводить пресслужба англійського клубу.

Радий бути тут, у цьому величезному клубі з багатою історією. Радий зустрітися зі своїми партнерами по команді, радий почати грати, дуже мотивований і сповнений рішучості. Думаю, це був ідеальний перехід для мене на даному етапі моєї кар'єри.

Думаю, це був необхідний крок. Як тільки почув про інтерес з боку Ліверпуля, усе пройшло дуже швидко. Як я вже сказав, дуже радий бути тут. Це був правильний крок у потрібний час.