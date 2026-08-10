Світоліна – на першому місці за кількістю перемог над тенісистками з топ-10 у сезоні-2026
Титулована українка зрівнялася з Пегулою
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла на перше місце за кількістю перемог над гравчинями з топ-10 у сезоні-2026.
У четвертому раунді турніру WTA 1000 у Торонто Світоліна здобула перемогу над американкою Амандою Анісімовою (WTA №10).
Для Еліни це восьма перемога над представницею топ-10 цього року та четверта поспіль. У трьох із цих чотирьох матчів її суперницями були тенісистки з топ-5.
Світоліна зрівнялася з Джессікою Пегулою за кількістю перемог у Турі цього сезону – в обох по 40. Також це її четвертий чвертьфінал на турнірах WTA 1000 у 2026 році.
Українка повернулася на четверте місце в чемпіонській гонці, випередивши Пегулу.
Для Світоліної це п’ятий чвертьфінал у Канаді та 51-ша перемога над представницею топ-10.