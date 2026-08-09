Монако здійснив камбек з 0:2 та переміг Ліверпуль у товариському матчі
У складі переможців відзначилися головін, Бірет і Бруннер
Монако здобув перемогу над Ліверпулем у товариському поєдинку.
Ліверпуль повів у два м'ячі завдяки голам Александера Ісака та Коді Гакпо. Наприкінці першого тайму Монако скоротив відставання, реалізувавши пенальті.
У другій половині зустрічі Міка Бірет зрівняв рахунок, а під кінець гри Паріс Бруннер забив вирішальний м'яч.
Контрольний матч
Ліверпуль – Монако – 2:3
Голи: Ісак, 16, Гакпо, 29 – головін, пен., 44, Бірет, 56, Бруннер, 88
23 серпня Монако зіграє проти Гавра в Лізі 1, а Ліверпуль того ж дня зустрінеться з Ньюкаслом в АПЛ.
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