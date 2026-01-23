Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився щодо можливого підсилення команди. Як повідомляє іспанське видання AS, фахівець не вважає, що королівському клубу необхідні нові футболісти.

У мене видатний склад. Якщо щось знадобиться, у нас є чудова молодіжна академія, як це завжди було в історії Реала.

Зазначимо, що під час зимового трансферного вікна Реал не підписав жодного гравця. Водночас минулого літа вершкові суттєво підсилили склад, оформивши переходи захисників Діна Хейсена, Трента Александер-Арнольда та Альваро Каррераса, а також вінгера Франко Мастантуоно.

Після 20 турів іспанської Ла Ліги Реал має 48 очок і наразі посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючої Барселони на один бал.

У наступному турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал зіграє проти Вільярреала у суботу, 24 січня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.