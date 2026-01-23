Арбелоа: «Трансфери? У мене видатний склад»
Наставник Реала упевнений у нинішньому кадровому потенціалі мадридців
41 хвилину тому
Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився щодо можливого підсилення команди. Як повідомляє іспанське видання AS, фахівець не вважає, що королівському клубу необхідні нові футболісти.
У мене видатний склад. Якщо щось знадобиться, у нас є чудова молодіжна академія, як це завжди було в історії Реала.
Зазначимо, що під час зимового трансферного вікна Реал не підписав жодного гравця. Водночас минулого літа вершкові суттєво підсилили склад, оформивши переходи захисників Діна Хейсена, Трента Александер-Арнольда та Альваро Каррераса, а також вінгера Франко Мастантуоно.
Після 20 турів іспанської Ла Ліги Реал має 48 очок і наразі посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючої Барселони на один бал.
У наступному турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал зіграє проти Вільярреала у суботу, 24 січня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
