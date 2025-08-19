Арбітриня чемпіонату України показала жовту картку за російську мову. ВІДЕО
Рефері наголосила, що мовою окупанта ми не розмовляємо
23 хвилини тому
Анастасія Романюк / фото - google
Інцидент стався у 3-му турі чемпіонату України серед жінок між командами Колос (Ковалівка) та Сістерс (Одеса). Матч завершився перемогою одеситок із рахунком 2:1.
Під час поєдинку арбітриня зустрічі Анастасія Романюк показала жовту картку гравчині Сістерс Ірині Майбородіній за неспортивну поведінку та агресивні вигуки російською мовою.
Мовою росії ми тут не спілкуємося, це чемпіонат України! Жовта картка за незгоду. І попросила гравця спілкуватися українською мовою. Це чемпіонат України — саме так суддя пояснила своє рішення тренеру Сістерс Денису Колчіну.
Після цих слів трибуни відреагували бурхливими оплесками.