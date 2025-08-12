російський голкіпер відмовляється залишити ПСЖ попри прихід українця Забарного
Гравець почувається комфортно в Парижі
близько 2 годин тому
Голкіпер Парі Сен-Жермен Матвєй Сафонов відмовився залишати французький клуб, повідомляє L'Équipe.
Після придбання Люки Шевальє керівництво ПСЖ намагалося знайти для росіянина варіанти продовження кар’єри в інших клубах, однак Сафонов заявив, що почувається комфортно в Парижі та хоче залишитися.
Упродовж останніх тижнів парижани пропонували йому різні варіанти для переходу, але воротар відмовився, наголосивши, що успішно адаптувався, йому подобається місто, а вивчення французької мови полегшило перебування у команді.
Втім, джерело зазначає, що варіант його відходу влітку залишається можливим.
Нагадаємо, під час перемовин між українським захисником Іллею Забарним та ПСЖ однією з умов було небажання Забарного грати в одній команді з росіянином. Забарний успішно пройшов медогляд і готується до підписання контракту з ПСЖ.
Поділитись