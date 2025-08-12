Голкіпер Парі Сен-Жермен Матвєй Сафонов відмовився залишати французький клуб, повідомляє L'Équipe.

Після придбання Люки Шевальє керівництво ПСЖ намагалося знайти для росіянина варіанти продовження кар’єри в інших клубах, однак Сафонов заявив, що почувається комфортно в Парижі та хоче залишитися.

Упродовж останніх тижнів парижани пропонували йому різні варіанти для переходу, але воротар відмовився, наголосивши, що успішно адаптувався, йому подобається місто, а вивчення французької мови полегшило перебування у команді.

Втім, джерело зазначає, що варіант його відходу влітку залишається можливим.

Нагадаємо, під час перемовин між українським захисником Іллею Забарним та ПСЖ однією з умов було небажання Забарного грати в одній команді з росіянином. Забарний успішно пройшов медогляд і готується до підписання контракту з ПСЖ.