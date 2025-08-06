«Ця позиція, підтримувана всім світовим футбольним співтовариством, залишається в силі та є важливим проявом солідарності з народом України. Проведення цих міжнародних матчів — пряме порушення не лише рішень керівних органів, але й базових принципів людяності, миру та поваги до життя.

Українська асоціація футболу закликає всі сторони негайно вжити відповідних заходів, щоб не допустити подальших порушень рішень ФІФА та УЄФА і зберегти єдність футбольної родини.

Ми з повагою закликаємо ФІФА, АФК і наших колег із Йорданської футбольної асоціації взяти до уваги наше звернення та вжити відповідних заходів, щоб не допустити подальшої участі будь-яких команд із Росії в міжнародних матчах, оскільки це є грубим порушенням єдиної позиції футбольної родини та глобального прагнення до миру. Ми щиро розраховуємо на ваше розуміння та співпрацю», — йдеться у зверненні.