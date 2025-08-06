УАФ звернулася до ФІФА, УЄФА, АФК і Федерації футболу Йорданії з вимогою скасувати матч росії
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близько 1 години тому
Українська асоціація футболу направила офіційне звернення до ФІФА, УЄФА, АФК та Йорданської футбольної асоціації з проханням скасувати запланований на 4 вересня товариський матч між збірними Росії та Йорданії. Про це повідомляється на сайті УАФ.
У документі підкреслено, що згідно з рішеннями ФІФА та УЄФА від лютого 2022 року, усі команди з Росії усунені від участі в міжнародних змаганнях, і це рішення залишається чинним.
«Ця позиція, підтримувана всім світовим футбольним співтовариством, залишається в силі та є важливим проявом солідарності з народом України. Проведення цих міжнародних матчів — пряме порушення не лише рішень керівних органів, але й базових принципів людяності, миру та поваги до життя.
Українська асоціація футболу закликає всі сторони негайно вжити відповідних заходів, щоб не допустити подальших порушень рішень ФІФА та УЄФА і зберегти єдність футбольної родини.
Ми з повагою закликаємо ФІФА, АФК і наших колег із Йорданської футбольної асоціації взяти до уваги наше звернення та вжити відповідних заходів, щоб не допустити подальшої участі будь-яких команд із Росії в міжнародних матчах, оскільки це є грубим порушенням єдиної позиції футбольної родини та глобального прагнення до миру. Ми щиро розраховуємо на ваше розуміння та співпрацю», — йдеться у зверненні.
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