Павло Василенко

Поразка Аргентини від Іспанії (0:1) у фіналі чемпіонату світу-2026 продовжує викликати бурхливі емоції серед уболівальників. Частина фанатів не змирилася з втратою титулу й розпочала кампанію з вимогою переграти вирішальний матч турніру.

На платформі Change.org аргентинка Хізела Санчес опублікувала петицію, яка вже зібрала понад 61,5 тисячі підписів. Авторка звернення закликає ФІФА переглянути рішення суддівської бригади на чолі зі Славко Вінчичем, стверджуючи, що низка епізодів суттєво вплинула на перебіг фіналу. Водночас жодних нових доказів чи фактів, які б підтверджували ці звинувачення, у петиції не наведено.

Подібна ініціатива вже виникала під час турніру. Після поразки Франції від Іспанії (0:2) у півфіналі французькі вболівальники також вимагали переграти матч через спірний епізод, що передував першому голу, а відповідна петиція зібрала понад 82 тисячі підписів.

Водночас саме Аргентина у фіналі неодноразово діяла надто жорстко. Славко Вінчич вилучив Енцо Фернандеса у компенсований час, а після фінального свистка червону картку отримав Леандро Паредес. Попри це, півзахисник збірної Іспанії Гаві несподівано закликав не карати аргентинців додатковими дискваліфікаціями, заявивши, що агресивна боротьба є частиною футболу.