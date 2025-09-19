Колишній нападник і радник президента Динамо Артем Кравець повідомив, що разом із президентом киян Ігорем Суркісом клубом керує його брат, Григорій Суркіс.

Зрозуміло, що останнє слово за власником, президентом. У Динамо говорять не «президент», а «президенти»? Напевно власники. Так можна сказати.

Складно сказати, хто головний, але тут напевно є правда у тому плані, що власників двоє. Можливо, є навіть проблема в тому, що іноді вони між собою не можуть домовитись в якихось питаннях. Це якось не дуже. Бували такі моменти.

Всі занадто переймаються, а, можливо, вони так і є, якимись підводними каменями і залаштунковими іграми. Бували моменти, коли мені казали, що там я так думаю, а там не збігаються думки. Але це могло бути просто шоу для мене. Я теж цьому не здивуюсь.