Хто насправді керує Динамо? Кравець привідкрив завісу
Фінальне слово у київському клубі не за Ігорем Суркісом?
близько 1 години тому
Колишній нападник і радник президента Динамо Артем Кравець повідомив, що разом із президентом киян Ігорем Суркісом клубом керує його брат, Григорій Суркіс.
Зрозуміло, що останнє слово за власником, президентом. У Динамо говорять не «президент», а «президенти»? Напевно власники. Так можна сказати.
Складно сказати, хто головний, але тут напевно є правда у тому плані, що власників двоє. Можливо, є навіть проблема в тому, що іноді вони між собою не можуть домовитись в якихось питаннях. Це якось не дуже. Бували такі моменти.
Всі занадто переймаються, а, можливо, вони так і є, якимись підводними каменями і залаштунковими іграми. Бували моменти, коли мені казали, що там я так думаю, а там не збігаються думки. Але це могло бути просто шоу для мене. Я теж цьому не здивуюсь.
Нагадаємо, 11 вересня, Кравець опублікував пост на Facebook після відходу з Динамо. У ньому колишній співробітник заявив про системну корупцію в клубі та загалом про проблеми українського футболу.
19 вересня ексфутболіст збірної України дав інтерв’ю блогеру Ігорю Бурбасу. Там Кравець назвав причини, з яких вирішив винести на загал свої думки щодо ситуації у клубі.
Також колишній селекціонер Динамо розкрив подробиці скандальної ситуації з захисником Браяном Себальйосом. За його словами дійшло до вимагання грошей.
