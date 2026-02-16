Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор поділився деталями свого харчування та зізнався, що найбільшою спокусою для нього залишаються солодощі. За словами футболіста, його раціон повністю контролює спеціаліст.

У мене є дієтолог, який вирішує, що я повинен їсти. Я дотримуюся дієти, але моя слабкість — це солодощі… Шоколад, десерти.

Я вечеряю, потім граю в PlayStation дві години, а потім знову починаю хотіти їсти. Ці солодощі… Мені доводиться їсти фрукти, і це складно, але це життя, яке ми обрали, — наводить слова Вінісіуса El Chiringuito TV.