Вінісіус: «Я дотримуюся дієти, але моя слабкість — це солодощі»
Бразилець розповів про свої харчові уподобання та нічні перекуси
1 день тому
Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор поділився деталями свого харчування та зізнався, що найбільшою спокусою для нього залишаються солодощі. За словами футболіста, його раціон повністю контролює спеціаліст.
У мене є дієтолог, який вирішує, що я повинен їсти. Я дотримуюся дієти, але моя слабкість — це солодощі… Шоколад, десерти.
Я вечеряю, потім граю в PlayStation дві години, а потім знову починаю хотіти їсти. Ці солодощі… Мені доводиться їсти фрукти, і це складно, але це життя, яке ми обрали, — наводить слова Вінісіуса El Chiringuito TV.
Свій наступний матч Реал проведе у Лізі чемпіонів завтра, 17 лютого проти лісабонської Бенфіки.
У вихідні команда Арбелоа обіграла з великим рахунком Реал Сосьєдад.
