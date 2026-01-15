Арсенал не збирається прощатися з Беном Уайтом під час поточного трансферного вікна. Як повідомляє TEAMtalk, керівництво лондонського клубу не розглядає продаж 28-річного захисника, навіть незважаючи на його прагнення змінити команду заради стабільнішої ігрової практики.

Інтерес до футболіста виявляють Евертон та Манчестер Сіті, проте позиція канонірів залишається твердою. В Арсеналі високо цінують універсальність Уайта: цього сезону він взяв участь у 14 матчах, відзначившись одним забитим м'ячем та однією результативною передачею.

Діюча угода гравця розрахована ще на два з половиною роки, тому клуб не бачить підстав відпускати його посеред сезону.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест може достроково повернути Зінченка до Арсенала.