Арсенал не зможе розраховувати на двох лідерів у матчі Ліги чемпіонів
Команда Мікеля Артети зіграє з Атлетіком
36 хвилин тому
Мартін Едегор та Букайо Сака/фото: Арсенал
Підготовка до першого матчу основного етапу Ліги чемпіонів проти Атлетіка виявився для Арсеналу ускладненим через втрати у складі.
Лондонський колектив втратив капітана Мартіна Едегора та атакувального хавбека Букайо Сака.
У 26-річного норвежця діагностовано пошкодження плеча, отримане у грі АПЛ із Ноттінгем Форест (3:0), через що йому довелося достроково залишити поле. Сака не грає з кінця серпня через травму підколінного сухожилля, і його повернення очікується лише до завершення місяця.
Поєдинок Атлетік – Арсенал пройде 16 вересня та розпочнеться о 19:45.
