«Попереду дуже довгий шлях». Артета розраховує знову дійти до півфіналу ЛЧ?
Проте спочатку треба пройти тест Атлетіком Більбао у його ж лігві
близько 2 годин тому
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловив свої думки перед матчем стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Атлетіка з Більбао. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Розуміємо, що попереду дуже довгий шлях. Треба максимально скористатися шансом здобути перемогу. Ми досить гарні, щоб у вдалий день змагатися з будь-ким. Потрібно, щоб склалися два фактори. Необхідно постаратися уникнути травм та реалізовувати свої моменти, коли вони з'являються.
У півфіналі минулого сезону нам не пощастило, ми могли пробитися далі. Ми зробили з цього багато уроків. Мова не лише про наші почуття, а й про очікування - ми віримо, що здатні пройти весь шлях до кінця. Минулого сезону ми грали дуже стабільно.
Матч Атлетік Більбао – Арсенал відбудеться на стадіоні Сан-Мамес у Більбао. Стартовий свисток пролунає у вівторок, 16 вересня, о 19:45 за Києвом.
