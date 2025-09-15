Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловив свої думки перед матчем стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Атлетіка з Більбао. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Розуміємо, що попереду дуже довгий шлях. Треба максимально скористатися шансом здобути перемогу. Ми досить гарні, щоб у вдалий день змагатися з будь-ким. Потрібно, щоб склалися два фактори. Необхідно постаратися уникнути травм та реалізовувати свої моменти, коли вони з'являються.

У півфіналі минулого сезону нам не пощастило, ми могли пробитися далі. Ми зробили з цього багато уроків. Мова не лише про наші почуття, а й про очікування - ми віримо, що здатні пройти весь шлях до кінця. Минулого сезону ми грали дуже стабільно.