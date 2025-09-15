Сергій Стаднюк

Представники Атлетіка Більбао, головний тренер Ернесто Вальверде та нападник Іньякі Вільямс провели пресконференцію щодо матчу стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Арсеналу, за який виступають баски Субіменді та Меріно. Їх слова передає пресслужба УЄФА.

Раді, що граємо у цьому турнірі та хочемо боротися. Знаємо, що складність зростає, суперники нам нічого не даруватимуть, але це хороша можливість перевірити себе. Коли граєш проти одного із фаворитів турніру та Прем'єр-ліги, потрібно бути гранично обережним, використовувати свої можливості та не пропускати багато. Вони грають дуже швидко, притискаючи тебе до воріт. Це можна порівняти з матчами проти Реалу чи Барселони. Проти таких команд потрібно грати ідеально. Ернесто Вальверде

Сподіваюся, мені вдасться дебютувати з перемоги, шкода, що не вдасться зробити це з Ніко. Чекаємо на матч з великим нетерпінням. Для багатьох гравців це буде перший матч у Лізі чемпіонів. Ми роками орали заради того, щоби завтрашній день став реальністю. Ми дуже вимогливі до себе і хочемо досягти найкращих результатів. Буде непросто пройти загальний етап, але ми маємо шанс. Сподіваюся, на нас чекають ті ж чудові єврокубкові вечори, що й минулого року. Субіменді та Меріно? Вони повертаються додому, їхні сім'ї та друзі будуть поряд, і вони зможуть їх побачити, це додатковий стимул. Але ми нікого не боїмося, нам не страшно. Це буде дуже гарний матч. Іньякі Вільямс

Матч Атлетік Більбао – Арсенал відбудеться на стадіоні Сан-Мамес у Більбао. Стартовий свисток пролунає у вівторок, 16 вересня, о 19:45 за Києвом.

Нагадаємо, Арсенал перед грою з Атлетіком розгромив Ноттінгем у дербі команд Олександра Зінченка (3:0).