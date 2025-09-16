Арсенал вийде проти Атлетика у незвичній формі
УЄФА висунув більш жорсткі вимоги щодо збігу кольорів
близько 1 години тому
фото - Арсенал
Арсенал розпочинає виступ у Лізі чемпіонів виїзним матчем проти Атлетика Більбао та вперше зіграє в нетиповій для себе комбінації екіпірування. Лондонці вийдуть на поле в синьому комплекті зі сріблястими шортами і срібними гетрами, відмовившись від темно-синіх шортів і гетрів.
За інформацією Arsenal Shirt, зміни пов’язані з новими правилами УЄФА, які посилюють вимоги до кольорів форми, щоб уникнути плутанини з екіпіруванням суперника.
Напередодні цього поєдинку лондонці вже перемагали суперника – у серпні вони розгромили Атлетик 3:0 у товариському матчі на Емірейтс. Тепер на них чекає серйозніше випробування в офіційному турнірі.