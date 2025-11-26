Перші два місця перед туром у Лізі чемпіонів УЄФА зустрічаються в середу: лідер Прем’єр-ліги Арсенал приймає чемпіонів Бундесліги Баварію.

Новини матчу та поточна форма

Неймовірна безпрограшна серія Арсенала продовжилася до 15 матчів у всіх турнірах (13 перемог, 2 нічиї) після домінуючої перемоги 4:1 над Тоттенгемом у північнолондонському дербі в неділю. Ганнерс – одна з трьох команд, що виграли перші чотири матчі ЛЧ цього сезону, і єдина, яка зробила це без пропущених голів. Мікель Артета керує клубним рекордом у вісім перемог поспіль на груповому/ліговому етапі цього турніру, а з безпрограшною серією на Емірейтс з травня (9 перемог, 1 нічия) сміливо ризикувати проти них було б необачно. Баварія Мюнхен, можливо, єдиний клуб у Європі, що може похвалитися кращим стартом сезону, ніж господарі, адже виграла 17 з 18 конкурентних матчів (1 нічия). Люди Вінсента Компані відігралися з 0:2 і розгромили Фрайбург 6:2 у суботу, закріпивши лідерство в Бундеслізі, але пропущені два голи в кожному з останніх двох матчів свідчать про вразливість оборони. Виїзд може розбудити їхній тил, адже Баварія не програє на виїзді з поразки від Фейєнорда в січні в ЛЧ (16 перемог, 5 нічиїх), проте всі три поразки в останніх 52 матчах групового/лігового етапу були на виїзді.

Історія протистоянь

Арсенал зустрічався з Баварією частіше, ніж з будь-яким іншим клубом у ЛЧ (14 матчів), але не виграв жодного з останніх п’яти очних поєдинків (1 нічия, 4 поразки). Баварія перемогла 3:2 за сумою двох матчів у чвертьфіналі розіграшу 2023/24.

Гаряча статистика та серії

Арсенал пропустив менше ударів у ціль (7), ніж будь-яка інша команда в ЛЧ після чотирьох турів цього сезону. Дев’ять з 11 голів Арсенала в ЛЧ забиті після перерви. Баварія забила 2+ голи в останніх 13 виїзних конкурентних матчах. Баварія забила рекордний для туру 11 голів у першому таймі цього сезону.

Ключові гравці та відсутні

Еберечі Езе сяяв у Арсенала минулими вихідними з хет-триком – три з його п’яти голів за клуб припадають на проміжок між 35-ю та 50-ю хвилинами. Англієць Гаррі Кейн претендує на те, щоб затьмарити його, адже жоден гість не забив більше на Емірейтс, ніж він (6 голів). Габріель очолює скорочуваний список травмованих Арсенала, тоді як Баварія може обійтися без колишнього гравця Ганнерс Серда Гнабрі. Підліток Леннарт Карл травмувався минулими вихідними за німецьких гігантів.

