Арсенал узгодив новий контракт із Сака
Лідер команди може надовго залишитися в Лондоні
близько 1 години тому
Букайо Сака/фото: Арсенал
Лондонський Арсенал незабаром планує продовжити контракт із важливим гравцем команди Букайо Сака, повідомляє The Athletic.
Нова угода діятиме до 30 червня 2031 року. Попередній контракт 24-річного вінгера закінчувався у червні 2027 року.
Сака вважається вихованцем Арсеналу. За «канонірів» він провів 290 матчів у всіх турнірах, забив 77 голів та зробив 77 результативних передач.
Раніше Артета пояснив, чому Арсенал не зміг перемогти Ліверпуль.