Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко опинився у сфері інтересів турецького Фенербахче, повідомляє OneFootball.

За даними джерела, лондонський клуб розраховує виручити за 28-річного футболіста близько 20 мільйонів фунтів, незважаючи на те, що його контракт із канонірами спливає вже через рік.

Минулого сезону Зінченко провів 23 поєдинки на клубному рівні, відзначившись одним забитим м'ячем та однією результативною передачею. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість українця у 18 мільйонів євро.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що англійський журналіст поділився своїм поглядом на можливе майбутнє Зінченка.