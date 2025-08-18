Зірка Реала відновив тренування після операції
Беллінгем переніс операцію
близько 1 години тому
Півзахисник Реала Джуд Беллінгем розпочав тренуватися окремо від загальної групи, повідомляє Sports.es.
Керівництво клубу не хоче поспішати з поверненням англійця на поле і очікує, що він повернеться наприкінці жовтня чи на початку листопада.
Влітку Беллінгем переніс операцію на плечі, яке турбувало Джуда тривалий період часу.
Беллінгем в сезоні 2024/25 провів 58 матчів: 15 голів, 15 гольових передач.
