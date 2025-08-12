Павло Василенко

Мадридський Реал опублікував рішучу заяву проти рішення Іспанської федерації футболу (RFEF) схвалити проведення матчу Вільярреала проти Барселони в Маямі в грудні.

Мадридський клуб говорить про порушення спортивного балансу та несправедливу перевагу для клубів-учасників, наголошуючи, що рішення було прийнято без попереднього повідомлення чи консультацій.

Реал стверджує, що проведення матчу Ла Ліги за межами Іспанії порушує принцип територіальної взаємності домашніх та виїзних матчів. Він наголошує, що всі матчі повинні проводитися за рівних умов, і що одностороння зміна цих рамок створює неприйнятний прецедент.

«Чесність змагань вимагає, щоб усі матчі проводилися за однакових умов для всіх команд. Одностороння зміна цієї системи порушує рівність суперників, ставить під сумнів легітимність результатів та створює неприйнятний прецедент, який відкриває двері для винятків, заснованих на критеріях, чужих спорту. Якщо цю пропозицію буде реалізовано, наслідки будуть настільки серйозними, що стануть поворотним моментом для світу футболу. Будь-яка така зміна в будь-якому випадку повинна мати пряму та одноголосну згоду всіх команд-учасниць змагань і повинна повністю відповідати національним та міжнародним правилам, що регулюють організацію офіційних матчів».

Гравцем Реала є український голкіпер Андрій Лунін.